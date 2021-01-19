Промоутер рассказал, какую сумму требует Усик за отказ от боя с Джошуа

19 января, 2021, 12:21

Промоутер Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик требует за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа 2 млн фунтов

Об этом сообщает Marca.

По словам промоутера, Усик за отказ от права на бой с Джошуа хочет получить 2 млн фунтов ($2,7 млн). Согласие украинца, который является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) необходимо, чтобы британец дрался со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я должен заплатить 3% боксерским организациям за каждый титул чемпиона мира. На кону в бою будут стоять четыре пояса плюс титул IBO, то есть это более $ 2 млн. Но эта сумма делится между претендентами. Да еще остается Усик, который тоже хочет пару миллионов фунтов" - сказал Хирн.

Энтони Джошуа владеет поясами WBO, IBO (Международной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

19 января стало известно, что Александр Усик начал переговоры с британцем Джо Джойсом о бое за звание временного чемпиона мира WBO.

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