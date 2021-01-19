Усик договаривается о бое за временный титул WBO, обладатель которого встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам промоутера Джо Джойса, Фрэнка Уоррена, британец ведет переговоры с Александром Усиком о бое за временный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Ожидается, что организация устроит такой поединок, чтобы позволить британцам Джошуа и Тайсону Фьюри встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
"Мы сейчас работаем в этом направлении. Усик и Джойс. Я думаю, WBO вскоре санкционирует бой за временный титул и мы уже приступили к работе. Переговоры начались. Посмотрим что получится. Общая идея такова: победитель боя Джошуа - Фьюри должен будет защищать титул WBO против Усика или Джойса", - рассказал Уоррен.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации). Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 13 января промоутер Тайсона Фьюри, Боб Арум, обратился к WBO с просьбой отсрочить Энтони Джошуа обязательную защиту титула против Александра Усика ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира.
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