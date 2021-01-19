Усик договаривается о бое за временный титул WBO, обладатель которого встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри

19 января, 2021, 09:11

Украинский боксер Александр Усик начал переговоры с британцем Джо Джойсом о бое за звание временного чемпиона мира WBO

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам промоутера Джо Джойса, Фрэнка Уоррена, британец ведет переговоры с Александром Усиком о бое за временный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Ожидается, что организация устроит такой поединок, чтобы позволить британцам Джошуа и Тайсону Фьюри встретиться в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

"Мы сейчас работаем в этом направлении. Усик и Джойс. Я думаю, WBO вскоре санкционирует бой за временный титул и мы уже приступили к работе. Переговоры начались. Посмотрим что получится. Общая идея такова: победитель боя Джошуа - Фьюри должен будет защищать титул WBO против Усика или Джойса", - рассказал Уоррен.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации). Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 13 января промоутер Тайсона Фьюри, Боб Арум, обратился к WBO с просьбой отсрочить Энтони Джошуа обязательную защиту титула против Александра Усика ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb