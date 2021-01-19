УГО объяснило, почему не пускает Тупицкого на работу
19 января, 2021, 13:35
Управление госохраны не допускает главу КСУ Тупицкого на работу из-за обращения ГБР относительно выполнения указа президента Владимира Зеленского об отстранении главы суда
Об этом сообщило УГО в Facebook.
В УГО обратилось Государственное бюро расследований.
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В Управлении отметили, что согласно указу Зеленского Тупицкого запрещено допускать в помещение КСУ в течение двух месяцев.
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"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют лишь на основании и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в сообщении.
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