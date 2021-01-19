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УГО объяснило, почему не пускает Тупицкого на работу


фото: 24tv
Управление госохраны не допускает главу КСУ Тупицкого на работу из-за обращения ГБР относительно выполнения указа президента Владимира Зеленского об отстранении главы суда

Об этом сообщило УГО в Facebook.

В УГО обратилось Государственное бюро расследований.

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В Управлении отметили, что согласно указу Зеленского Тупицкого запрещено допускать в помещение КСУ в течение двух месяцев.

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"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют лишь на основании и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в сообщении.

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