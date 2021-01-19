В КСУ заявили, что недопуск Тупицкого на работу "приведет к дестабилизации" деятельности суда
19 января, 2021, 12:39
Конституционный суд Украины прокомментировал недопуск на рабочее место отстраненного председателя КСУ Александра Тупицкого
Заявление обнародовала пресс-служба суда.
По словам Тупицкого, недопуск является очередной попыткой противоправного вмешательства в его деятельность, препятствованием выполнению служебных обязанностей, направленным на блокирование работы суда Украины в целом.
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"Тупицкий административные функции как председателя КСУ должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи. Неосуществление административных функций приведет к дестабилизации работы всего учреждения", - говорится в сообщении.
- 9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца.
- 13 января председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что после его возвращения с отдыха в Киев в аэропорту планируется проведение "шоу с инсценировкой вручения подозрения".
- В Офисе генпрокурора отрицают эту информацию.
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