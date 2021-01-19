В КСУ заявили, что недопуск Тупицкого на работу "приведет к дестабилизации" деятельности суда

19 января, 2021, 12:39

Конституционный суд Украины прокомментировал недопуск на рабочее место отстраненного председателя КСУ Александра Тупицкого

Заявление обнародовала пресс-служба суда.

По словам Тупицкого, недопуск является очередной попыткой противоправного вмешательства в его деятельность, препятствованием выполнению служебных обязанностей, направленным на блокирование работы суда Украины в целом.

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"Тупицкий административные функции как председателя КСУ должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи. Неосуществление административных функций приведет к дестабилизации работы всего учреждения", - говорится в сообщении.