"Милан" договорился о трансфере футболиста "Челси"

19 января, 2021, 21:06

Защитник "Челси" Фикайо Томори продолжит карьеру в итальянском "Милане"

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Даниэле Лонго в twitter.

Томори станет игроком "Милана" на правах аренды до конца сезона. В итальянского топ-клуба будет право выкупа. Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 30 млн евро.

Фикайо Томори является воспитанником лондонского "Челси". В этом сезоне 23-летний англичанин провел всего 4 матча. В прошлом розыгрыше АПЛ центрбэк принял участие в 15 встречах.

"Милан" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды отрыв 3 очка от "Интера", который идет вторым.

#Tomori from #Chelsea to #Milan : a done deal. Operation on loan with option to buy. Player expected in Italy in the next few hours. @cmdotcom - Daniele Longo (@ 86_longo) January 19, 2021

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