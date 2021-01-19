"Милан" договорился о трансфере футболиста "Челси"
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Даниэле Лонго в twitter.
Томори станет игроком "Милана" на правах аренды до конца сезона. В итальянского топ-клуба будет право выкупа. Ранее сообщалось, что сумма выкупа составит 30 млн евро.
Фикайо Томори является воспитанником лондонского "Челси". В этом сезоне 23-летний англичанин провел всего 4 матча. В прошлом розыгрыше АПЛ центрбэк принял участие в 15 встречах.
"Милан" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды отрыв 3 очка от "Интера", который идет вторым.
#Tomori from #Chelsea to #Milan : a done deal. Operation on loan with option to buy. Player expected in Italy in the next few hours. @cmdotcom- Daniele Longo (@ 86_longo) January 19, 2021
- 14 января стало известно, что "Милан" ведет переговоры с Марио Манджукичом .
- 19 января Манджукич перешел в итальянский "Милан" .
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