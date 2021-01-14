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Espreso.tvСпорт"Милан" решил вытянуть из катарского клуба победителя Лиги чемпионов

"Милан" решил вытянуть из катарского клуба победителя Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Итальянский футбольный клуб "Милан" ведет переговоры с хорватским форвардом Марио Манджукичем

Об этом сообщает Football Italia .

13 января представители "Милана" провели переговоры с агентом Марио Манджукича. По информации источника, встреча прошла в позитивном ключе, стороны ведут работу по согласованию контракта.

Последним клубом 34-летнего Марио Манджукича был катарский "Аль-Духайль".

В 2013 году Манджукич стал победителем Лиги чемпионов в составе немецкой "Баварии". Также хорват выступал за хорватские "Загреб", "Динамо", немецкий "Вольфсбург", испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус".

В составе сборной Хорватии сыграл 89 матчей и забил 33 гола. В 2018 году вместе с национальной командой стал вице-чемпионом мира.

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