"Реал" сенсационно проиграл "Атлетику" и вылетел из Суперкубка Испании
15 января, 2021, 00:12
В полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" из Бильбао победил мадридский "Реал" со счетом 2:1
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Дубль в матче сделал 34-летний полузащитник "Атлетика" Рауль Гарсия, который забил на 18-й минуте и реализовал пенальти на 38-й. За "Реал" отметился Карим Бензема.
В финале Суперкубка Испании "Атлетик" сыграет против "Барселоны", которая выбила "Реал Сосьедад". Матч состоится 17 января.
Суперкубок Испании
Gолуфинал
14 января
"Реал" - "Атлетик" 1:2
Голы: Бензема, 73 - Гармия, 18, 38 (пен.)
Real Madrid CF (@realmadrid) January 14, 2021
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb