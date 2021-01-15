"Реал" сенсационно проиграл "Атлетику" и вылетел из Суперкубка Испании

15 января, 2021, 00:12

В полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" из Бильбао победил мадридский "Реал" со счетом 2:1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Дубль в матче сделал 34-летний полузащитник "Атлетика" Рауль Гарсия, который забил на 18-й минуте и реализовал пенальти на 38-й. За "Реал" отметился Карим Бензема.

В финале Суперкубка Испании "Атлетик" сыграет против "Барселоны", которая выбила "Реал Сосьедад". Матч состоится 17 января.

Суперкубок Испании

Gолуфинал

14 января

"Реал" - "Атлетик" 1:2

Голы: Бензема, 73 - Гармия, 18, 38 (пен.)

Real Madrid CF (@realmadrid) January 14, 2021