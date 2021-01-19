Лунин намекнул на дебют за "Реал" в следующем матче

19 января, 2021, 19:20

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин намекнул на дебют за мадридский клуб в Кубке Испании против "Алькояно"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Лунина.

"Готовы на завтра", - написал Лунин.

По информации Defensa Central , главный тренер "Реала" Зинедин Зидан имел разговор с Луниным и пообещал украинцу, что он 20 января выйдет в стартовом составе "Реала" на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно".

Этот матч станет дебютным для 21-летнего Андрея Лунина в официальных матчах за "Реал". После перехода в мадридский клуб летом 2018 украинец играл в аренде за "Овьедо", "Вальядолид" и "Леганес".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb