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ГБР объявило подозрение председателю КСУ Тупицкому


фото: ccu.gov.ua
Следователи Государственного бюро расследований объявили подозрение главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

"Судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя", - заявили в ГБР.

В бюрю добавили, что после сообщения о подозрении Тупицкий имитирует его невручение, невступление в силу статуса подозреваемого.

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