ГБР объявило подозрение председателю КСУ Тупицкому

19 января, 2021, 13:40

Следователи Государственного бюро расследований объявили подозрение главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

"Судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя", - заявили в ГБР.

В бюрю добавили, что после сообщения о подозрении Тупицкий имитирует его невручение, невступление в силу статуса подозреваемого.

13 января председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что после его возвращения с отдыха в Киев в аэропорту планируется проведение "шоу с инсценировкой вручения подозрения".

В Офисе генпрокурора опровергли эту информацию.