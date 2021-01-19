ГБР объявило подозрение председателю КСУ Тупицкому
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
"Судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя", - заявили в ГБР.
В бюрю добавили, что после сообщения о подозрении Тупицкий имитирует его невручение, невступление в силу статуса подозреваемого.
- 13 января председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что после его возвращения с отдыха в Киев в аэропорту планируется проведение "шоу с инсценировкой вручения подозрения".
- В Офисе генпрокурора опровергли эту информацию.
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