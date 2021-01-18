Зеленский в ближайшее время назначит Маркарову послом в США - Офис президента

18 января, 2021, 16:34

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что указ о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США будет подписан после инаугурации Джо Байдена

Об этом Жовква заявил в интервью ТСН.

Он отметил, что кандидатура Маркаровой была согласована Зеленским, после этого была направлена нота на получение агремана, то есть согласия США на принятие.

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"Такой агреман получен, о чем уже также говорилось в прессе. Соответственно, последним этапом является издание указа президента Украины о назначении послом. Такой указ в ближайшее время появится. Думаю, что это логично будет уже после проведения инаугурации (Байдена.- ред .)", - сказал Жовква.

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