Украина получила согласие от США на назначение Маркаровой послом, - Енин
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "Интерфакс-Украина" .
"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет принимать президент Украины", - сказал он.
Енин также выразил благодарность администрации за увеличение финансовой помощи и начало поставок летального вооружения в Украину для сдерживания российской агрессии.
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Он заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела США.
"Отдельно подчеркну, что мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела любого иностранного государства, в частности США. Более того, несмотря на отдельные попытки третьих сторон и их представителей в Украине, нашему государству, отечественной дипломатии удалось удержать этот баланс и не допустить раскола в лагере тех игроков, которые активно поддерживают Украину в США ", - резюмировал замминистра.
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