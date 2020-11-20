Кулеба предложил назначить экс-министра финансов Маркарову послом в США

20 ноября, 2020, 10:35

20 ноября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба подал кандидатуру Оксаны Маркаровой на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому в качестве кандидата на пост посла Украины в США

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Facebook.

Кулеба отметил, что не имеет претензий к работе действующего посла в США, пана Владимира Ельченко, однако необходима ротация дипломатов. Министр назвал Ельченко "классиком украинской дипломатии".

"Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, процедура ее оформления запущена, но традиционно это занимает определенное время.

"Могу дать только один совет: судите о назначении по подписанному указу президента, а не по публикациям в прессе", - прокомментировал он.

В то же время Кулеба отметил, что в случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и в министерстве финансов и МВФ.

"О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ, - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории женщина - посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - добавил министр.

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