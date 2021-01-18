В США литературные деятели призывают издателей не публиковать мемуары Трампа
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent .
В своем письме они призывают коллег не публиковать ни одной книги, которую напишет кто-то из администрации Трампа.
Среди подписантов есть сотрудники пяти издательств.
Отмечается, что издательства начали отказывать союзникам Трампа в публикации книг. Так, Simon & Schuster отменила соглашение с сенатором Джошом Ховли, который голосовал против утверждения Байдена президентом.
По словам инициатора письма, "никого, кто подстрекал или иным образом поддерживал попытку государственного переворота 6 января 2021 года, не следует вознаграждать и распространять их философию через наши издательства".
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- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищавший здание Капитолия.
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