В США литературные деятели призывают издателей не публиковать мемуары Трампа

18 января, 2021, 22:17

Более 250 американских писателей, литературных агентов и редакторов призывают не публиковать президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent .

В своем письме они призывают коллег не публиковать ни одной книги, которую напишет кто-то из администрации Трампа.

Среди подписантов есть сотрудники пяти издательств.

Отмечается, что издательства начали отказывать союзникам Трампа в публикации книг. Так, Simon & Schuster отменила соглашение с сенатором Джошом Ховли, который голосовал против утверждения Байдена президентом.

По словам инициатора письма, "никого, кто подстрекал или иным образом поддерживал попытку государственного переворота 6 января 2021 года, не следует вознаграждать и распространять их философию через наши издательства".