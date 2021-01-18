В центре Вашингтона, рядом с Капитолием, произошел пожар

18 января, 2021, 18:00

18 января в канун инаугурации 46-го президента США Джо Байдена в центре столицы Вашингтона прозвучала сирена

Об этом сообщил журналист Джексон Проско и пожарная служба Вашингтона, округ Колумбия в Twitter.

Одним из первых о пожаре рассказал журналист канадского издания Global News Джексон Проско. Он поделился видео, как над Капитолием поднимается дым и звучит сирена тревоги.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY - Jackson Proskow (@JProskowGlobal) January 18, 2021

В связи с этим люди, которые находились перед Капитолием на репетиции инаугурации Джо Байдена, покинули территорию центра.

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Позже пожарные столице США прокомментировали инцидент. Пожар был в нескольких квартлах от Капитолия.

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Пожарные заверили о его полной ликвидации и добавили, что во время него никто не пострадал.

#DCsBravest responded to an outside fire in the 100 block of H St SE that has been extinguished . There were no injuries. This accounts for smoke that many have seen. - DC Fire and EMS (@dcfireems) January 18, 2021

В то же время, на момент пожара людям, которые оказались в зданиях в центре города, советовали их не покидать.

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