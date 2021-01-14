Ведущим церемонии инаугурации Джо Байдена пригласили актера Тома Хэнкса

14 января, 2021, 12:08

20 января церемонию инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена проведет звезда Голливуда Том Хэнкс

Об этом пишет Politico .

Отмечается, что в связи с пандемией вместо привычной церемонии состоится телевизионное шоу "Celebrating America". Трансляцию шоу "Celebrating America" 20 января будет осуществлять ряд американских телеканалов, в частности ABC, CBS, NBC, CNN и MSNBC (с 20:30 до 22:00) по вашингтонскому времени.

В рамках инаугурации планируются выступления музыкантов Джастина Тимберлейка, Деми Ловато, Анта Клемонса и Джона Бон Джови.

Кроме выступлений звезд, зрители увидят обращение самого Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

"Нашим главным приоритетом является безопасность. И, несмотря на то, что многие из нас будут наблюдать за тем, что происходит, из дома, мы создадим моменты настоящего объединения, которые отметят новую инклюзивное эру американского лидерства ", - подчеркнул глава инаугурации комитета Тони Аллен.

Отметим, традиционно церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента США проводится публично перед Капитолием в Вашингтоне. Обычно эта церемония привлекает большое количество зрителей, сопровождается программной речью президента. По этому случаю устраиваются торжественный парад и бал. Однако в 2021 году торжественного бала не будет.

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