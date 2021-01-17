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Espreso.tvМирЭкс-глава ФБР предупредил об опасности сторонников Трампа в день инаугурации Байдена

Экс-глава ФБР предупредил об опасности сторонников Трампа в день инаугурации Байдена


фото: Reuters
Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что в день инаугурации на пост президента США Джо Байдена сторонники действующего главы Белого дома Дональда Трампа будут представлять опасность

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, вооруженные сторонники Дональда Трампа могут нести угрозу.

"Я обеспокоен из-за вооруженных, бурных людей, которые в таком состоянии духа верят - их страну у них отобрали", - сказал Коми.

Также бывший директор ФБР выразил возмущение из-за неспособности защитить Капитолий от протестующих 6 января. Он напомнил, что парламент ежедневно охраняют 2 тыс. человек, а угрозы насильственных действий заранее циркулировали в сети.

Президент США Дональд Трамп отправил Джеймса Коми в отставку еще в 2017 году, когда ФБР вело расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

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