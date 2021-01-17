Экс-глава ФБР предупредил об опасности сторонников Трампа в день инаугурации Байдена
Об этом сообщает Sky News.
По его словам, вооруженные сторонники Дональда Трампа могут нести угрозу.
"Я обеспокоен из-за вооруженных, бурных людей, которые в таком состоянии духа верят - их страну у них отобрали", - сказал Коми.
Также бывший директор ФБР выразил возмущение из-за неспособности защитить Капитолий от протестующих 6 января. Он напомнил, что парламент ежедневно охраняют 2 тыс. человек, а угрозы насильственных действий заранее циркулировали в сети.
Президент США Дональд Трамп отправил Джеймса Коми в отставку еще в 2017 году, когда ФБР вело расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
- 17 января стало известно, что Федеральное бюро расследований проверяет версию о финансировании штурма Капитолия в Вашингтоне из-за рубежа.
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