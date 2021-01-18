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Espreso.tvСпортУ Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею

У Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею


фото: Getty Images
Беларусь лишили права принимать хоккейный чемпионат мира 2021 года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на SPORT.TUT.BY.

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Международная федерация хоккея приняла решение перенести турнир из-за протестов и политических репрессий в Беларуси.

По информации источника, часть матчей турнира может быть перенесена в Москву.

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