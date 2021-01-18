У Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею
18 января, 2021, 17:44
Беларусь лишили права принимать хоккейный чемпионат мира 2021 года
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на SPORT.TUT.BY.
ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Международная федерация хоккея приняла решение перенести турнир из-за протестов и политических репрессий в Беларуси.
По информации источника, часть матчей турнира может быть перенесена в Москву.
- Напомним, 10 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что если ЧМ по хоккею не перенесут из Минска, многие сборные будут его бойкотировать.
- 16 января спонсоры чемпионата мира по хоккею Skoda и Nivea заявили, что откажутся от финансирования турнира, если он состоится в Минске.
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