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Espreso.tvСпортSkoda и Nivea откажутся от спонсорства ЧМ по хоккею, если турнир не отберут у Беларуси

Skoda и Nivea откажутся от спонсорства ЧМ по хоккею, если турнир не отберут у Беларуси


фото: twitter
Спонсоры чемпионата мира по хоккею Skoda и Nivea заявили, что откажутся от финансирования турнира, если он состоится в Минске

Об этом компании сообщили в twitter.

Автомобильный производитель Skoda предупредил, что откажется спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.

"Мы гордимся тем, что является партнером чемпионатов мира 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021года, если Беларусь будет принимать эти соревнования", - говорится в официальном заявлении.

Накануне о своем отказе от спонсорства сообщил другой партнер чемпионата - Nivea.

"Nivea выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд Nivea не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси. Мы уже проинформировали Международную федерацию хоккея об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями вопроса", - заявили в компании.

ЧМ-2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Решение о том, состоится ли чемпионат мира в Беларуси, будет принято до 27 января на Совете Международной федерации хоккея.

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