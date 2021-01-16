Skoda и Nivea откажутся от спонсорства ЧМ по хоккею, если турнир не отберут у Беларуси

16 января, 2021, 15:23

Спонсоры чемпионата мира по хоккею Skoda и Nivea заявили, что откажутся от финансирования турнира, если он состоится в Минске

Об этом компании сообщили в twitter.

Автомобильный производитель Skoda предупредил, что откажется спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.

"Мы гордимся тем, что является партнером чемпионатов мира 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем права человека. Поэтому Skoda откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021года, если Беларусь будет принимать эти соревнования", - говорится в официальном заявлении.

Накануне о своем отказе от спонсорства сообщил другой партнер чемпионата - Nivea.

"Nivea выступает за уважение, единение и противостоит всем формам дискриминации и насилия. Видя текущую ситуацию, мы решили, что бренд Nivea не будет спонсором ЧМ-2021, если он будет проводиться в Беларуси. Мы уже проинформировали Международную федерацию хоккея об этом и будем внимательно следить за текущими обсуждениями вопроса", - заявили в компании.

ЧМ-2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Решение о том, состоится ли чемпионат мира в Беларуси, будет принято до 27 января на Совете Международной федерации хоккея.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG - ŠKODA AUTO NEWS (@skodaautonews) January 16, 2021

Напомним, 10 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что если ЧМ по хоккею н еперенесут из Минска, много сборных будут его бойкотировать .

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