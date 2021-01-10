Если ЧМ по хоккею не перенесут из Минска, много сборных его будут бойкотировать, - Тихановська

10 января, 2021, 11:54

Страны Европы активно обсуждают бойкот или перенос из Минска чемпионата мира по хоккею 2021 года

Об этом народный президент Беларуси Светлана Тихановська заявила сегодня, 10 января 2021 года, в силу своего телеграмм , передает Еспресо.TV .

"Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси более 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть и речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом", - отметила политики на.

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Тихановська поднимала вопрос бойкота на встречах с министрами иностранных дел Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Канады, Словакии, а также с представителями Швейцарии. Кроме того, она обсудила варианты переноса чемпионата из Минска в разговоре с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"По данным Тихановьской, в поддержку переноса или бойкота уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF финн Калерво Куммола, депутаты Бундестага, Конгресса США и другие", - отмечается в пресс-релизе.

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