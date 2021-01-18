Турецкий капитан корабля рассказал подробности спасения украинских моряков
Об этом сообщает Укринформ .
"Большое благодарим вас от себя и от наших семей за спасение. За то, что рискуя собственной жизнью, в опасных и невыносимых условиях, вы нас спасли ", - обратились моряки к своим спасателям, которые посетили их в больнице.
Со своей стороны командир экипажа корабля береговой охраны Онур Астсубай рассказал о деталях поисково-спасательной операции.
"Вам очень повезло, что наша лодка береговой охраны находится рядом. С целью защиты лодки от непогоды нас направили в Бартини. Поэтому мы смогли к вам оперативно добраться. Большие буксиры, длина которых 40-50 метров, сегодня не вышли в море. Длина нашего корабля 22 метра и мы все же пошли на это ", - сказал Астсубай.
Он рассказал, что вытаскивали людей из воды, бросая им спасательный круг: моряки хватались за него, их извлекали таким образом, подтягивая за руки. Спасатели уточнили, что из-за высоких волн кораблю приходилось маневрировать и вытянуть одного человека удавалось не сразу, а после 3-4 маневров.
- 17 января в Черном море у побережья Турции затонул российский грузовой корабль с 15 членами экипажа на борту.
- Позже в МИД Украины заявили о 10 украинских моряков на борту Arvin.
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-