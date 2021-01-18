Платежки за тепло для жителей многоэтажек будут расти, - эксперт по энергетике

18 января, 2021, 22:24

Цены в платежках за отопление для жителей многоэтажных домов за февраль и март возрастут

Такой прогноз сделал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

По его словам, фиксированная цена на газ не будет распространяться на теплокоммунэнерго, которые предоставляют услуги жителям многоэтажек.

"Постановление Кабмина, насколько я знаю, будет касаться только поставок газа частным лицам, домохозяйствам. А для теплокоммунэнерго при нынешней рыночной цене стоимость составит минимум 9 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. Это означает, что за февраль и за март цена за тепло будет расти", - сказал Корольчук.