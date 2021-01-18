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Espreso.tvЭкономикаПлатежки за тепло для жителей многоэтажек будут расти, - эксперт по энергетике

Платежки за тепло для жителей многоэтажек будут расти, - эксперт по энергетике

Цены в платежках за отопление для жителей многоэтажных домов за февраль и март возрастут

Такой прогноз сделал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

По его словам, фиксированная цена на газ не будет распространяться на теплокоммунэнерго, которые предоставляют услуги жителям многоэтажек.

"Постановление Кабмина, насколько я знаю, будет касаться только поставок газа частным лицам, домохозяйствам. А для теплокоммунэнерго при нынешней рыночной цене стоимость составит минимум 9 тыс. грн за 1 тыс. кубометров. Это означает, что за февраль и за март цена за тепло будет расти", - сказал Корольчук.

  • Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга.
  • Тарифы на горячее водоснабжение и отопление в столице не будут повышать в этом отопительном сезоне, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
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