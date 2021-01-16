В Минэнерго назвали сроки действия предельных цен на газ для населения

16 января, 2021, 16:23

Предельные цены на газ для населения будут действовать с 1 февраля до конца отопительного периода 2020/21

Об этом сообщает РБК-Украина.

Министерство энергетики разработало проект решения Кабинета министров об ограничении цены на газ для населения. Предлагается установить цену не выше 6,99 грн с 1 февраля 2021 года.

Документ сейчас находится на согласовании в других органах власти. По информации источника, его могут вынести на следующее заседание Кабмина 20 января.

Документом предлагается установить с 1 февраля 2021 года до конца действия карантинных мероприятий, но не дольше конца отопительного периода 20/21 предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 грн 99 коп. за 1 м куб, с НДС.

С 1 февраля 2021 года до конца действия карантинных мероприятий или до конца отопительного периода 2020/21 цена, по которой ПАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу и поставку природного газа, не может быть выше предельной цены, установленной Кабмином.

13 января стало известно, что цена на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.

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