В Минэнерго назвали сроки действия предельных цен на газ для населения
Об этом сообщает РБК-Украина.
Министерство энергетики разработало проект решения Кабинета министров об ограничении цены на газ для населения. Предлагается установить цену не выше 6,99 грн с 1 февраля 2021 года.
Документ сейчас находится на согласовании в других органах власти. По информации источника, его могут вынести на следующее заседание Кабмина 20 января.
Документом предлагается установить с 1 февраля 2021 года до конца действия карантинных мероприятий, но не дольше конца отопительного периода 20/21 предельную цену на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", на уровне 6 грн 99 коп. за 1 м куб, с НДС.
С 1 февраля 2021 года до конца действия карантинных мероприятий или до конца отопительного периода 2020/21 цена, по которой ПАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу и поставку природного газа, не может быть выше предельной цены, установленной Кабмином.
- 13 января стало известно, что цена на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.
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