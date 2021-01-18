Если бы во время штурма Капитолия что-то произошло с Пенсом и Пелози, США были бы парализованы, а Россия пошла бы в военное наступление в Европе, - Пионтковский
Об этом политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон) рассказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV .
"Американцы напуганы тем, на грани которой катастрофы они находились, когда погромщики ломали двери, окна и рвались в зал заседаний, где буквально под скамейками прятались члены Конгресса и находились вторая и третья человек в государстве - вице-президент Пенс и спикер Палаты представителей Пелози. Только выстрел офицера охраны, застрелил одного фанатичку, то помог остыть этом толпы ", - сказал эксперт.
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"Несомненно, что Москва имела отношение к происходящему. Она имеет постоянное отношение. В соцсетях экстремистские группировки справа и слева подогреваются из Москвы", - отметил Пионтковский.
По словам Андрея Пионтковского, если бы там тогда погибли Майк Пенс и Нэнси Пелози, в Соединенных Штатах образовался бы политический хаос.
"Государство было бы парализовано минимум на несколько дней и Кремль мог бы в это время позволить себе любую военную авантюру на Европейском континенте. То ли в Украине, то в Балтии, то в любом другом месте", - пояснил он .
Полная версия беседы:
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