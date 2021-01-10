Байден представил человека, который будет отвечать в Белом доме за российское направление

10 января, 2021, 14:12

Главным советником новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по России будет Андреа Кендал-Тейлор

Байден и его вице-президент Камала Харрис опубликовали на сайте переходной администрации персональный состав Совета национальной безопасности. Среди прочих там есть и Кендал-Тейлор, рассказывает Еспресо.TV.

Как отмечается в короткой справке, чиновница ранее работала аналитиком в Совете нацбезопасности и Центральном разведывательном управлении.

Родилась Андреа Кендал-Тейлор в Сан-Диего.

Училась в Принстонском и Калифорнийском университетах.

Имеет научную степень по политологии.

Замужем. Воспитывает троих детей.

В своем твиттере Кендал-Тейлор подтвердила факт назначения.

"Имею честь охотно присоединиться к этой невероятной команде СНБ. Приступаем к работе!", - заявила она.

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