Байден представил человека, который будет отвечать в Белом доме за российское направление
Байден и его вице-президент Камала Харрис опубликовали на сайте переходной администрации персональный состав Совета национальной безопасности. Среди прочих там есть и Кендал-Тейлор, рассказывает Еспресо.TV.
Как отмечается в короткой справке, чиновница ранее работала аналитиком в Совете нацбезопасности и Центральном разведывательном управлении.
Родилась Андреа Кендал-Тейлор в Сан-Диего.
Училась в Принстонском и Калифорнийском университетах.
Имеет научную степень по политологии.
Замужем. Воспитывает троих детей.
В своем твиттере Кендал-Тейлор подтвердила факт назначения.
"Имею честь охотно присоединиться к этой невероятной команде СНБ. Приступаем к работе!", - заявила она.
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