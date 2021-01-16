Семьи силовиков Лукашенко призывают рассказывать правду о событиях в стране

16 января, 2021, 08:51

Социальная поддержка режима самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко сузилась до двух групп населения - пожилые люди с низким уровнем образования, в частности, цифрового, и сотрудники правоохранительных органов

Об этом говорится в статье на одном из ведущих белорусских телеграмм-каналов Баста , передает Еспресо.TV .

"Фактически, в нашем обществе остались только две группы людей, которые по незнанию или благодаря замкнутости системы еще находятся под влиянием культа личности. Это слабо образованные пожилые люди и силовые структуры", - отмечается в материале.

Членов семей этих лиц просят проводить с ними разъяснительную работу.

"Сейчас все семьи наших заблудших соотечественников должны принять на себя великую миссию. Донести до них всю правду того беспредела, той боли которую они творят, свято веря в свои добрые намерения.

Да, часть из них отфильтрованные "сливки общества", которые ради наживы и садистских наклонностей мучают наш народ. Но ведь часть из них искренне заблуждаются", - отмечают авторы статьи.

Читайте также: Что ждет Беларусь в 2021 году

"Семья, родственники, друзья. Вы единственные, кто может донести до них нашу боль о происходящем в стране.

Да, возможно, вы думаете, что они все знают, но именно ваша эмоциональная окраска происходящих событий заставит их смотреть на процесс по-другому, как на личное дело.

И все изменится к лучшему. Уделите время этому маленькому разговору", - призывают родственников силовиков Лукашенко.

Как считает белорусский политик - национал-демократ, основатель сообщества "Белый легион" Сергей Бульба, зависящий от Александра Лукашенко командующий внутренних войск Республики Беларусь Николай Карпенков силами и средствами преданных президенту силовиков весной 2021 года проведет в стране ряд террористических актов . В их подготовке и осуществлении пропаганда обвинит оппозицию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb