На весну режим Лукашенко готовит несколько терактов от имени оппозиции, - основатель "Белого легиона"

10 января, 2021, 16:13

Зависимый от Александра Лукашенко командующий внутренними войсками Республики Беларусь Николай Карпенков силами и средствами преданных президенту силовиков весной 2021 года проведет в стране ряд террористических актов

В их подготовке и осуществлении пропаганда обвинит оппозицию. С таким сенсационным заявлением белорусский политик - национал-демократ, основатель сообщества "Белый легион" Сергей Бульба выступил на Общественном радио (Киев), передает Еспресо.TV .

"По нашей информации, бывший начальник "ГУБОПиКа "(Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси, - ред.), сейчас он возглавляет внутренние войска, дал команду готовить несколько терактов, которые будут осуществлены под видом оппозиции. Власти хотят весной выйти на то, что у нас "гражданская война". Для того чтобы открыто использовать вооруженные силы и вводить их спокойно в город", - сообщил политик.

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По его мнению, такой сценарий вполне вероятен, ведь теракт в минском метро в 2011 году тоже, по его словам, имел признаки срежиссированного действа.

"Как я узнал, когда у нас взрыв был в метро, оказывается, целая куча оперативников, настоящих оперативников из Седьмого отдела внешнего сопровождения (МВД, - ред.) написала рапорты на имя министра, в которых они утверждали: "Что вы нас обманываете? Мы же видим, что те люди, которых арестовали за взрыв, они не имеют никакого отношения". Эти люди тогда были освобождены. Это говорит о том, что даже в среде спецслужб бытует информация, что эти взрывы все же были организованы самой властью" , - рассказал Сергей Бульба.

Напомним, белорусский отставной офицер Игорь Макар, который "слил" приказ подорвать журналиста Павла Шеремета, готов прибыть в Украину и дать показания.

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