Израиль начал расследование возможного нелегального вывоза COVID-вакцины в Украину
Об этом сказал глава департамента международных отношений МЗ страны Ашер Ешайху Салмон на пресс-конференции, передает Укринформ.
"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, пока не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности" - сказал Салмон.
Он уверен, что о результатах станет известно "в ближайшее время".
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Салмон отметил, что в Израиле прививки делают за бюджетные деньги.
"Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно", - сказал он.
По его словам, также есть попытки граждан других стран прибыть в Израиль и сделать прививку от коронавируса.
Салмон рассказал, что в стране действует учет вакцин.
- Бизнесмен Михаил Бродский сообщил о том, что в Украину из Израиля тайно завезли партию вакцины против COVID-19 от фармацевтической компании Pfizer исключительно для народных депутатов и высокопоставленных чиновников.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить информацию о возможной подпольной COVID-вакцинации.
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