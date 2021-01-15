Израиль начал расследование возможного нелегального вывоза COVID-вакцины в Украину

15 января, 2021, 09:32

Израильская полиция проводит расследование относительно возможной нелегальной поставки вакцины от COVID-19 в Украину

Об этом сказал глава департамента международных отношений МЗ страны Ашер Ешайху Салмон на пресс-конференции, передает Укринформ.

"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, пока не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности" - сказал Салмон.

Он уверен, что о результатах станет известно "в ближайшее время".

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Салмон отметил, что в Израиле прививки делают за бюджетные деньги.

"Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно", - сказал он.

По его словам, также есть попытки граждан других стран прибыть в Израиль и сделать прививку от коронавируса.

Салмон рассказал, что в стране действует учет вакцин.

Бизнесмен Михаил Бродский сообщил о том, что в Украину из Израиля тайно завезли партию вакцины против COVID-19 от фармацевтической компании Pfizer исключительно для народных депутатов и высокопоставленных чиновников.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел проверить информацию о возможной подпольной COVID-вакцинации.