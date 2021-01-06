Шмыгаль поручил МВД проверить информацию о возможной подпольной COVID-вакцинации

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что является сторонником вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19.

"Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", - написал Шмыгаль.

Сейчас Украина ожидает первую партию вакцин - 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине.

Бизнесмен и председатель редакционного совета издания "Обозреватель" Михаил Бродский сообщил о том , что в Украину из Израиля тайно завезли партию вакцины против COVID-19 от фармацевтической компании Pfizer исключительно для народных депутатов и высокопоставленных чиновников. Утверждалось, что чиновники якобы платят по 2,5 тысячи евро за две дозы вакцины.