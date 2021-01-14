"Для меня это фейк" Ляшко об информации про подпольную вакцинацию чиновников

14 января, 2021, 20:51

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал фейковой информацию о подпольной вакцинации от коронавируса украинских чиновников

Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина .

"Для меня это фейк, пока не будет фактов, подтвержденных комиссиями или соответствующими правоохранительными органами. Есть поручение премьера, чтобы наша лицензионная комиссия, которая выдавала лицензию на медицинскую практику, проверила этот субъект хозяйствования на правдивость этих данных. Я не могу это комментировать пока, поскольку это публикация без достоверных источников. Сейчас идут проверки, по результатам которых проведем отдельный брифинг", - отметил Ляшко.

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По его словам, в Украину ни один иммунобиологический препарат против коронавируса не попадал.

"Я не верю, что кто-то что-то завез. Если и завозили, то это вакцина Pfizer, а она требует температуры транспортировки -70 градусов", - добавил санврач.

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