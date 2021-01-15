Санкции США против Дубинского: специальное заседание "Слуги народа" не будут проводить, - Арахамия

15 января, 2021, 20:24

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос о санкциях Министерства финансов США против народного депутата Украины Александра Дубинского будет рассмотрен на ближайшем запланированном заседании фракции

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос, который касается господина Дубинского, может быть рассмотрен на ближайшем заседании фракции вместе с другими вопросами повестки дня. Но специально созвать по этому поводу внеочередное заседание мы не будем", - сказал Арахамия.

Он добавил, что пока неизвестно, когда состоится заседание фракции.

Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского является сигналом президенту Владимиру Зеленскому.

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