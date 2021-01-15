"Я уверен, уже в феврале начнется процесс вакцинации", - Шмыгаль

15 января, 2021, 17:12

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил - вакцинация от коронавируса начнется в феврале

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью "Украине 24".

"Нынешние зимние каникулы помогут нам сбить волну (заболеваемости - Ред.) и дождаться того, когда в Украине, я уверен, уже в феврале начнется процесс вакцинации, и мы сможем, уже понимая, что у нас есть вакцина и возможность защитить людей, двигаться дальше. Как мы войдем в весну, уже посмотрим по ситуации ", - отметил глава правительства.

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В то же время премьер-министр подчеркнул - Украина вакцину уже приобрела.

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"Одно важно: вакцина есть, мы уже подписали довольно много сделок. В ближайшее время, не позднее февраля, вакцины будут в Украине, и мы начнем кампанию вакцинации", - добавил Денис Шмыгаль.

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