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Espreso.tvОбществоМасочный режим в Украине будет действовать до конца 2021 года - Шмыгаль

Масочный режим в Украине будет действовать до конца 2021 года - Шмыгаль

Кабмин не планирует отменять масочный режим и социальную дистанцию до конца 2021 года

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1 + 1".

Он отметил, что правительство не планирует отменять карантин в виде ношения масок и социальной дистанции и они будут актуальны весь 2021 год.

"Поставки вакцины от COVID-19 ожидаются в феврале-марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года", - отметил Шмыгаль.

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