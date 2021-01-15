Масочный режим в Украине будет действовать до конца 2021 года - Шмыгаль

15 января, 2021, 15:36

Кабмин не планирует отменять масочный режим и социальную дистанцию до конца 2021 года

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1 + 1".

Он отметил, что правительство не планирует отменять карантин в виде ношения масок и социальной дистанции и они будут актуальны весь 2021 год.

"Поставки вакцины от COVID-19 ожидаются в феврале-марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в Украине с 8 января начал действовать усиленный карантин, он продлится до 24 января. В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов высказывался за продолжение жесткого карантина после 24 января.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ограничения жесткого карантина перестанут действовать после 24 января .

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