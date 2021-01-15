"Приведет к росту инфицирований": Степанов объяснил, почему школы нельзя открыть раньше 25 января

15 января, 2021, 13:37

Выход детей на учебу в школу раньше окончания усиленного карантина приведет к росту числа случаев коронавируса

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, большинство случаев заражений у детей проходит бессимптомно, поэтому выявить больных будет невозможно.

"Указанное начало офлайн-обучения в 1-4 классах, когда вся страна находится на усиленном карантине, приведет к росту интенсивности инфицирования из-за перекрестного заражения детей. Большинство случаев заражений у детей происходит бессимптомно, поэтому выявление инфицированных и недопуск их к обучению будет невозможным на данном этапе. Если у детей появляются проявления болезни, это означает, что накануне они три дня подряд инфицировали и учеников, и учителей ", - отметил он.

В то же время глава Минздрава добавил, что некоторые представители местного самоуправления поднимают вопрос о начале процесса обучения для получения благосклонности, популярности.

"Уважаемые родители, уважаемые учителя, я с пониманием отношусь к вашему желанию, чтобы дети начали учиться и пошли в школу. Я сам отец, у меня есть ребенок, который учится в школе. Но эпидситуация, и ради здоровья ваших детей, вашего здоровья, здоровья ваших родителей очень важно соблюсти все усиленные меры карантина, которые были введены в нашей стране. Именно в те сроки, которые были предусмотрены, то есть до 25 января ", - отметил Степанов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой восстановить очное обучение в 1-4 классах.

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