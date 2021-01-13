Кличко просит Кабмин возобновить учебу в начальной школе
13 января, 2021, 12:47
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой восстановить очное обучение в 1-4 классах
Об этом он объявил на брифинге, передает РБК-Украина .
Мэр заявил, что дистанционное обучение для младшей школы неэффективно.
"Если у нас работают детские сады, то было бы логичным, чтобы работала и младшая школа. Возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит их родителям спокойно работать. Надеюсь правительство одобрит это предложение", - заявил Кличко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb