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Espreso.tvОбществоКличко просит Кабмин возобновить учебу в начальной школе

Кличко просит Кабмин возобновить учебу в начальной школе

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой восстановить очное обучение в 1-4 классах

Об этом он объявил на брифинге, передает РБК-Украина .

Мэр заявил, что дистанционное обучение для младшей школы неэффективно.

"Если у нас работают детские сады, то было бы логичным, чтобы работала и младшая школа. Возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит их родителям спокойно работать. Надеюсь правительство одобрит это предложение", - заявил Кличко.

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