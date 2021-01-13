Кличко просит Кабмин возобновить учебу в начальной школе

13 января, 2021, 12:47

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой восстановить очное обучение в 1-4 классах

Об этом он объявил на брифинге, передает РБК-Украина .

Мэр заявил, что дистанционное обучение для младшей школы неэффективно.

"Если у нас работают детские сады, то было бы логичным, чтобы работала и младшая школа. Возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит их родителям спокойно работать. Надеюсь правительство одобрит это предложение", - заявил Кличко.