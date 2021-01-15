"Гент" отказался продавать Яремчука за 10 млн евро

15 января, 2021, 18:40

Бельгийский "Гент" отказался продавать украинца Романа Яремчука за 10 млн евро

Об этом сообщает footnews.be

Лиссабонский "Спортинг" активно интересовался Яремчуком и предложил "Генту" 10 млн евро за украинца. Однако бельгийский клуб отказался продавать нападающего.

По информации источника, Роман Яремчук также выразил желание остаться в "Генте", хотя ранее сообщалось, что он хочет покинуть клуб.

25-летний Роман Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 22 матча, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная трансферная стоимость украинского форварда составляет 11 млн евро. Его контракт с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.

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