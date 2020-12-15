Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в португальском топ-клубе

15 декабря, 2020, 17:35

Лиссабонский "Спортинг" активно следит за форвардом бельгийского "Гента" Романом Яремчуком

Об этом сообщает A Bola.

25-летний Яремчук входит в список целей "Спортинга" на зимнее трансферное окно. В тренерском штабе португальского клуба уверены, что украинец сможет усилить команду.

В этом сезоне Роман Яремчук провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 11 млн евро, а его контракт с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.