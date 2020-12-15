Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в португальском топ-клубе
15 декабря, 2020, 17:35
Лиссабонский "Спортинг" активно следит за форвардом бельгийского "Гента" Романом Яремчуком
Об этом сообщает A Bola.
25-летний Яремчук входит в список целей "Спортинга" на зимнее трансферное окно. В тренерском штабе португальского клуба уверены, что украинец сможет усилить команду.
В этом сезоне Роман Яремчук провел 19 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 11 млн евро, а его контракт с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.
- В ноябре Яремчук попал в "команду недели" в FIFA 21.
- 4 декабря руководство "Гента" приняло решение уволить главного тренера Вима де Деккера.
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