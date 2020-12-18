Итальянский топ-клуб начал работу над трансфером форварда сборной Украины

18 декабря, 2020, 14:14

Итальянская "Рома" заинтересована в услугах украинского нападающего бельгийского "Гента" Романа Яремчука

Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, итальянский клуб уже контактировал с "Гентом" относительно трансфера Яремчука. Официального предложения пока не поступало.

25-летний Роман Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 20 матчей, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ориентировочная трансферная стоимость украинского форварда составляет 11 млн евро. Его контракт с "Гентом" рассчитан до лета 2023 года.

В турнирной таблице Серии А "Рома" занимает четвертое место и отстает от "Милана", который является лидером чемпионата, на 4 балла.

Напомним, 16 декабря Роман Яремчук забил за "Гент" во втором подряд матче чемпионата Бельгии.

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