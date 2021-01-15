Промоутер нашел способ провести бой Усика за пояс WBO

15 января, 2021, 12:50

Промоутер Эдди Хирн убежден, что украинец Александр Усик может провести бой за временный пояс WBO

Об этом сообщает Boxing News 24.

По словам Хирна, если Усик сразится за временный пояс WBO, то не помешает Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я хотел бы просто увидеть тот момент, когда Эй Джей становится абсолютным чемпионом. Можно сказать Усику: "Проведи бой с Джо Джойсом за временный пояс WBO, и после боя Фьюри - Джошуа он станет полноценным". Он боксер до мозга костей. Мы не можем просто проявить к нему неуважение и сказать: "Извини, приятель, тебе просто нужно подождать". Мы должны что-то придумать, и я вижу ответ для него - драться с Джо Джойсом", - сказал Эдди Хирн.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Энтони Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

12 января стало известно, что Александр Усик не собирается давать разрешение на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

13 января британский боксер Джо Джойс дал украинцу Александру Усику две недели на размышления, проводить ли против него бой.

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