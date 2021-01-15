Промоутер нашел способ провести бой Усика за пояс WBO
Об этом сообщает Boxing News 24.
По словам Хирна, если Усик сразится за временный пояс WBO, то не помешает Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Я хотел бы просто увидеть тот момент, когда Эй Джей становится абсолютным чемпионом. Можно сказать Усику: "Проведи бой с Джо Джойсом за временный пояс WBO, и после боя Фьюри - Джошуа он станет полноценным". Он боксер до мозга костей. Мы не можем просто проявить к нему неуважение и сказать: "Извини, приятель, тебе просто нужно подождать". Мы должны что-то придумать, и я вижу ответ для него - драться с Джо Джойсом", - сказал Эдди Хирн.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).
Энтони Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 12 января стало известно, что Александр Усик не собирается давать разрешение на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
- 13 января британский боксер Джо Джойс дал украинцу Александру Усику две недели на размышления, проводить ли против него бой.
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