Британский тяжеловес выдвинул ультиматум Усику

13 января, 2021, 15:17

Британский боксер Джо Джойс дал украинцу Александру Усику две недели на размышления, проводить ли против него бой

Об этом заявил менеджер боксера Сэм Джонс, сообщает Sky Sports.

По его словам, у команды Усика две недели, чтобы определиться, сразится ли он с Джойсом, в противном случае британец будет договариваться с другим соперником.

"Мы дали Усику несколько недель, потому что Джо хочет драться в апреле. Он будет драться в апреле, а мы не намерены делать паузу в его карьере. Пусть это будет другой соперник, если WBO не назначит бой Джо и Усика за чемпионский титул. Пока все зависит от поединка Джошуа и Фьюри. Но мы четко дали понять Фрэнку Уоррену, что Джойс хочет драться с Усиком, даже если этот бой будет за звание временного чемпиона WBO", - сказал Джонс.

Он также выразил уверенность, что Джойс победит Усика.

"Джо считается андердогом, но мы уверены, что он остановит Усика. Джо ставит перед собой серьезные задачи, поэтому после Усика он хочет драться с победителем боя Джошуа - Фьюри", - заявил Джонс.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации). Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 13 января промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум обратился к WBO с просьбой отсрочить Энтони Джошуа обязательную защиту титула против Александра Усика ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

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