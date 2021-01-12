Усик изменил свою позицию относительно разрешения на бой Джошуа - Фьюри

12 января, 2021, 08:24

Украинский боксер Александр Усик не собирается давать разрешение на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам промоутера украинца Александра Красюка, Александр Усик никогда не давал разрешения на поединок между Джошуа и Тайсоном Фьюри.

"Сейчас крайний срок больше для Фьюри и Джошуа, а не для Усика. Были разговоры о временном титуле и о том, что победитель боя Фьюри - Джошуа откажется от титула WBO на следующий день после поединка. Но пока Усик остается обязательным претендентом на титул WBO и он никогда не давал согласия на проведение боя Фьюри - Джошуа без своего участия ", - сказал Красюк.

По словам промоутера, Усик планирует вернуться на ринг весной в титульном поединке.

"Усик сейчас в хорошей форме, он успешно восстановился после последнего боя и с нетерпением ждет возможности побороться за титул весной. Нетитульных бой даже не обсуждался, и я надеюсь, даже не будет обсуждаться", - заверил Красюк.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 19 декабря Александр Усик заявил, что не будет мешать бою британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.

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