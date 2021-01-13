"Милан" одолел "Торино" в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

13 января, 2021, 00:42

В 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Торино" в серии пенальти со счетом 5:4

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Основное время матча завершилось со счетом 0:0 и футболистам пришлось решать, кто сильнее, в серии пенальти. Игроки "Милана" забили все одиннадцатиметровых удара и принесли своей команде победу.

Голкипер "россонери" Тэтэрушану отразил пенальти, который пробивал Томас Ринкон. В составе "Милана" свои одинадцятметрови удары реализовали Франк Кесье, Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Алессио Романьоли и Хакан Чалханоглу.

В следующем раунде Кубка Италии, четвертьфинале, "Милан" сыграет против победителя пары "Интер" - "Фиорентина", которые встретятся 13 января. Начало встречи в 16:00.

3 января в 15-м туре чемпионата Италии "Милан" победил "Беневенто" и вернулся на первое место в турнирной таблице.

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