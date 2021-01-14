"Сассуоло" сенсационно проиграл СПАЛу в Кубке Италии

14 января, 2021, 20:31

В 1/8 финала Кубка Италии по футболу СПАЛ победил "Сассуоло"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Встреча завершилась со счетом 0:2. За СПАЛ отличились Симоне Миссироли и Лоренцо Дикманн. На 47-й минуте встречи Филипп Джуричич получил красную карточку и оставил "Сассуоло" в меньшинстве.

В четвертьфинале Кубка Италии СПАЛ сыграет против "Ювентуса", который в 1/8 финала победил "Дженоа" (3:2).

Кубок Италии

1/8 финала

14 января

"Сассуоло" - вспышка 0:2

Голы: Миссироли, 49, Дикманн, 58

Удаление: Джуричич, 47

12 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Торино" в серии пенальти со счетом 5:4.