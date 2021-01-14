"Сассуоло" сенсационно проиграл СПАЛу в Кубке Италии
14 января, 2021, 20:31
В 1/8 финала Кубка Италии по футболу СПАЛ победил "Сассуоло"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Встреча завершилась со счетом 0:2. За СПАЛ отличились Симоне Миссироли и Лоренцо Дикманн. На 47-й минуте встречи Филипп Джуричич получил красную карточку и оставил "Сассуоло" в меньшинстве.
В четвертьфинале Кубка Италии СПАЛ сыграет против "Ювентуса", который в 1/8 финала победил "Дженоа" (3:2).
Кубок Италии
1/8 финала
14 января
"Сассуоло" - вспышка 0:2
Голы: Миссироли, 49, Дикманн, 58
Удаление: Джуричич, 47
- 12 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Милан" победил "Торино" в серии пенальти со счетом 5:4.
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