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Espreso.tvСпорт"Сассуоло" сенсационно проиграл СПАЛу в Кубке Италии

"Сассуоло" сенсационно проиграл СПАЛу в Кубке Италии


фото: Getty Images
В 1/8 финала Кубка Италии по футболу СПАЛ победил "Сассуоло"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Встреча завершилась со счетом 0:2. За СПАЛ отличились Симоне Миссироли и Лоренцо Дикманн. На 47-й минуте встречи Филипп Джуричич получил красную карточку и оставил "Сассуоло" в меньшинстве.

В четвертьфинале Кубка Италии СПАЛ сыграет против "Ювентуса", который в 1/8 финала победил "Дженоа" (3:2).

Кубок Италии

1/8 финала

14 января

"Сассуоло" - вспышка 0:2

Голы: Миссироли, 49, Дикманн, 58

Удаление: Джуричич, 47

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