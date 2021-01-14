В Украине из-за морозов развернут пункты обогрева

14 января, 2021, 14:01

Во всех областях Украины будет развернута сеть пунктов обогрева, а также работать снегоочистительная и посыпочная техника

Об этом сообщает правительственный портал.

На период значительного снижения температуры во всех областях будет развернута сеть пунктов обогрева, в регионах с интенсивными осадками на сложных участках дорог будет работать снегоочистительная и посыпочная техника.

Также в местах обогрева, которые имеют развернуть по всей стране, должны быть продукты, одноразовая посуда, топливо.

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Отмечается, что социальные службы должны усилить работу по помощи незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели.

"Минэнерго и местные власти должны обеспечить бесперебойную работу электро-, тепло- и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов", - говорится в сообщении.

Из-за резкого похолодания до 15-17 градуса мороза в Киеве с 14 января откроют 32 пункта обогрева .

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