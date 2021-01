Синоптик Наталья Диденко предупредила о снеге и гололеде 14 января

13 января, 2021, 13:53

В Украине 14 января ожидается гололедица, мокрый снег и морозы

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook .

"На Василия в Украину посетит с щедривками очередной циклон. Он будет не такой лихой, как сегодняшний южный, однако снега принесет", - отметила Диденко.

Снег ожидается 14 января в западных областях Украины, местами на севере и на Винниччине.

В свою очередь, восточная часть, южная, большинство Центра освободятся от осадков и завтра там будет сухо. Разве в Крыму и Приазовье еще ожидается мокрый снег.

На дорогах будет скользко, поэтому синоптик советует быть осторожными.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -2 ° C ... -7 ° C, на севере местами до -10 ° C.

Днем на Василия в Украине предполагается -1 ° C ... -5 ° C, в южной части около нуля.

В Киеве завтра, 14-го января, вероятный снег, ближе во второй половине дня или вечером. Ближайшей ночью в столице -3 ° C ... -5 ° C, завтра днем -2 ° C ... -4 ° C.

Серьезное холодный воздух арктического происхождения начнет заходить с 15-го января, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января будет составлять -13 ° C ... -20 ° C, местами возможно до -20 ° C ... -22 ° C.

