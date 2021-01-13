В Киеве развернут пункты обогрева из-за приближающегося похолодания, - Кличко

13 января, 2021, 13:05

Из-за резкого похолодания до 15-17 градуса мороза в Киеве с 14 января откроют 32 пункта обогрева

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на ежедневном брифинге, передает Еспресо.TV .

"На Киев сейчас надвигается резкое похолодание. Городские службы готовятся к уборке улиц, если будут снегопады, а также обустраивают пункты обогрева с учетом того, что по прогнозам температура может снизиться до -15 и -17. С 14 января в нашем городе начнут работать 32 пункта обогрева во всех районах города ", - рассказал Кличко.

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Мэр отметил, что в пунктах обогрева можно будет получить первую медицинскую помощь, выпить горячий чай, а в некоторых - взять теплую одежду и обувь.

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