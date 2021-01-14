Moderna или Pfizer: Украина в феврале получит COVID-вакцину по инициативе COVAX, - Ляшко

14 января, 2021, 13:19

В феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцину от коронавируса

Об этом в интервью LB.ua сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко .

6 января Украина получила письмо от с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить 100 тыс. доз (достаточно на 50 тыс. человек).

Уже 8 января Украина подтвердила запрос. Вакцина может быть от компаний Pfizer / BioNTech.

"Или Moderna, еще точно неизвестно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, в которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer", - отметил Ляшко.

Заместитель главы Минздрава отметил, что из COVAX будут поступать и другие вакцины.

"В феврале появится вакцина и начнется первый этап вакцинации. Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предыдущий тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады ", - заверил Ляшко.

Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не покажет эффективность до 70% - контракта на вакцину не будет.

Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривны .