Грузия "категорически не рассматривает" возможность закупки китайской вакцины от коронавируса

13 января, 2021, 16:27

Грузия пока "категорически не рассматривает" возможность закупить китайскую вакцину от COVID-19

Об этом заявила министр здравоохранения страны Катерита Тикарадзе, сообщает "Эхо Кавказа".

"Что касается вакцин, мы говорим о вакцине Pfizer и AstraZeneca. Относительно китайской вакцины пока недостаточно информации и надежности, Министерство здравоохранения на данном этапе категорически не рассматривает применение китайской вакцины", - сказала она.

Она отметила, что Грузия уже получила подтверждение от платформы COVAX о будущей поставке вакцины Pfizer для медицинского персонала и что страна уже готовит необходимое для кампании вакцинации законодательство.

Среди стран европейского региона китайскую вакцину закупила Турция (SinoVac), поставку китайской Sinopharm заказала Сербия. Контракт на закупку 5 млн доз этой вакцины заключила и Украина.

COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - это совместная инициатива Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), коалиции по инновациям для эпидемической готовности (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения, основанная в конце апреля 2020 года. Ее цель - ускорить разработку и изготовление вакцин от нового коронавируса и обеспечить его доступность для всех стран мира.