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Разумкову рекомендуют направить законопроект о конституционной процедуре в Венецианскую комиссию


фото: rada.gov.ua
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует главе ВР Дмитрию Разумкову направить в Венецианскую комиссию для получения вывода проект закона "О конституционной процедуре"

Об этом сообщила представитель ВР в Конституционном Суде Ольга Совгиря в Telegram.

"Комитет по вопросам правовой политики решил рекомендовать Верховной Раде Украины включить в повестку дня проект закона о конституционной процедуре (рег. № 4533) и альтернативный 4533-1 и рекомендовать главе  Верховной Рады направить их в Венецианской комиссии для получения вывода", - написала депутат.

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