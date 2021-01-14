Разумкову рекомендуют направить законопроект о конституционной процедуре в Венецианскую комиссию
14 января, 2021, 14:16
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует главе ВР Дмитрию Разумкову направить в Венецианскую комиссию для получения вывода проект закона "О конституционной процедуре"
Об этом сообщила представитель ВР в Конституционном Суде Ольга Совгиря в Telegram.
"Комитет по вопросам правовой политики решил рекомендовать Верховной Раде Украины включить в повестку дня проект закона о конституционной процедуре (рег. № 4533) и альтернативный 4533-1 и рекомендовать главе Верховной Рады направить их в Венецианской комиссии для получения вывода", - написала депутат.
Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы нардепов о деятельности КСУ
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система э-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал главу КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку .
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру э-деклараций.
- 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.
- 15 декабря Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №4470 о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb