В Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы нардепов о деятельности КСУ

21 декабря, 2020, 17:44

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о конституционной процедуре

Об этом сообщила представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря в Telegram.

Нардепы предлагают КСУ принимать решения двумя третями от своего состава, поскольку это абсолютное большинство.

Также нардепы учли рекомендации Венецианской комиссии и предусмотрели в документе возможность заявления отвода отдельным судьям. За отвод судьи должны проголосовать не менее 10 судей. Кроме того, документ предусматривает переход КСУ на рассмотрение дел, как правило, по устной форме производства.

Законопроект предлагает ввести автоматизированный реестр актов суда и автоматизированное распределение дел между судьями.

Законопроект также запрещает КСУ выходить за пределы поднятых в конституционном представлении вопросов и обязывает суд мотивировать признание каждого положения неконституционным.