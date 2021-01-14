Разработчики российской вакцины "Спутник V" заявили о ее регистрации Венесуэлой

14 января, 2021, 08:43

Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало вакцину против коронавируса "Спутник V"

Об этом заявили разработчики препарата, сообщает Reuters .

Регистрация состоялась по ускоренной процедуре.

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Агентство также информирует, что РФ ведет переговоры с другими странами Латинской Америки и уже договорилась о поставках в Аргентину и Бразилию.

Напомним, российскую вакцину "Спутник-V" зарегистрировали в Беларуси .